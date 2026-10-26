Marcelo Ramírez apunta contra Fernando Ortiz en Colo Colo por esta decisión: “Eso no se hace”

Colo Colo sigue con muchas dudas en este tramo final de la temporada, en donde los ‘Albos’ sumaron un nuevo partido sin saber de victorias tras igualar a un tanto ante Palestino en el Estadio Santa Laura.

Después de lo que fue este duelo, el ex portero del ‘Popular’, Marcelo Ramírez tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports para hablar de lo que fue la tajante decisión de Fernando Ortiz en no convocar a Gabriel Maureira.

“Yo lo encuentro muy injusto eso, para mí eso no se hace como entrenador, sobre todo a un arquero de formación, que lo respaldaste y te dio varios partidos de buen nivel”, partió indicando Ramírez.

Agregando, el ‘Rambo’ considera que Ortiz llevó de muy mala forma lo que fue esta problemática en Colo Colo, en la que pasó de otorgarle la titularidad a Gabriel Maureira a no convocarlo, situación que no le pareció para nada.

Maureira es el tema de discusión en Colo Colo | Foto: Photosport

“Me genera muchas dudas su manera de manejarse frente a esto. A él a ningún arquero lo convence, apenas llegó pidió un arquero”, declaró.

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Finalmente, Ramírez empieza a poner el foco en lo que son las últimas finales de Colo Colo en el torneo, en la que espera que Javier Correa pueda estar al 100%, ya que lo considera como el hombre clave en el ataque del ‘Cacique’.

“Lo importante es que Correa aparezca y se recupere de lo que le pasó hoy, porque si no es por Correa, no generamos muchas más llegadas, es importante que él esté”, concluyó.