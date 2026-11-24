Gabriel Maureira está siendo observado desde Inglaterra. El novel portero puede recibir una oferta en el libro de pases.

Colo Colo puede tener diversos movimientos en el mercado de fichajes. Uno de ellos, por una de sus mayores promesas: está siendo sondeada desde el extranjero. ¿Dará el salto?

Según informa el periodista Benjamín Bonhomme en el programa De Primera Fuente de DLT Sports, ese es el caso de Gabriel Maureira. El novel portero despierta la atención en la élite.

A pesar de estar relegado en la estelaridad de Colo Colo, el seleccionado juvenil cautiva a las grandes ligas. Sin embargo, aún no hay una oferta concreta por sus servicios.

“Hay otro jugador joven, que debutó este año, que fue titular en algún momento y que lo ven desde Europa… arquero: Gabriel Maureira. Lo están mirando desde Europa“, comenzó señalando el comunicador.

Luego, agregó: “No tengo el equipo, pero sería Inglaterra, no sé si Primera o Segunda División. Creo que sería Championship, donde está (Lawrence) Vigouroux. Ojo, lo están siguiendo“.

Gabriel Maureira puede salir de Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Atención, Colo Colo: siguen a Gabriel Maureira

Durante esta campaña, el futbolista de 19 años ha disputado una totalidad de 21 encuentros con el cuadro popular. En dichos enfrentamientos, recibió 31 goles y mantuvo la valla invicta en tres ocasiones.

Un importante punto a considerar: Gabriel Maureira tiene contrato vigente con Colo Colo hasta el 31 de diciembre de 2029. Por ende, cualquier salida tendrá que ser negociada con Blanco y Negro.