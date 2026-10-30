El joven arquero de Colo Colo que había sido titular gran parte de la temporada, volvió a sus orígenes.

Un nuevo mazazo recibió el joven arquero Gabriel Maureira en Colo Colo, quien por segundo partido consecutivo no fue tenido en cuenta por el entrenador Fernando Ortiz, luego de la goleada por 5-2 ante Coquimbo Unido del pasado 11 de octubre.

El portero de 19 años generó dudas en el técnico argentino, quien decidió acudir a los goleros más experimentados del plantel para la recta final en la Liga de Primera 2026, para no seguir cediendo puntos en la lucha por el título.

Cabe recordar que Maureira se había ganado la titularidad tras la lesión de Fernando De Paul en abril, disputando 21 partidos en el primer equipo de los albos.

Pero con la llegada de Vozinha en agosto su estelaridad comenzó a ponerse en duda, aunque la decisión final del Tano Ortiz fue más bien por sus propias actuaciones.

Gabriel Maureira tuvo que volver a la Proyección

Lo que nadie sabía era qué iba a pasar con el canterano, dudas que quedaron resueltas este viernes. Esto porque Gabriel Maureira tuvo volver al equipo Sub 20 de Colo Colo, que esta jornada visitó a Palestino en La Cisterna.

Los juveniles albos cayeron por 2-1 ante los tetracolores, donde el portero con experiencia en Primera División fue titular. Así se pudo apreciar en fotografías que compartió el fútbol joven del Cacique en su cuenta de Instagram.

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Con esto, en el Estadio Monumental buscan que el espigado guardameta no pierda ritmo, pues podrían recurrir a sus servicios para la Copa Chile y también para volver al plantel de honor el próximo año. En el peor de los casos, podría ser enviado a préstamo,

Gabriel Maureira volvió a jugar en la Sub 20 de Colo Colo. (Foto: @colocolofutboljoven)

En síntesis

Gabriel Maureira regresó a la Sub 20 perdiendo 2-1 contra Palestino el día viernes.

regresó a la Sub 20 perdiendo 2-1 contra Palestino el día viernes. 11 de octubre perdió 5-2 ante Coquimbo Unido, siendo marginado por Fernando Ortiz.

perdió 5-2 ante Coquimbo Unido, siendo marginado por Fernando Ortiz. 21 partidos jugó en el primer equipo desde abril tras lesionarse Fernando De Paul.