Claudio Borghi deja su gran preocupación por Colo Colo: “Me cuesta entender”

Colo Colo sigue con su mala racha de resultados dentro de la Liga de Primera y en esta reciente fecha volvió a resignar puntos en esta recta final del torneo, en donde los ‘Albos’ igualaron a un tanto ante Palestino y siembra dudas por su rendimiento.

Tras lo que fue este partido, el ex futbolista Claudio Borghi tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports, en la que mostró su preocupación por lo que ha sido el nivel futbolístico que ha mostrado el equipo de Fernando Ortiz.

“Lo que no vi en Colo Colo es el reagruparse, el defender en bloque, tratar de salir en velocidad y todavía, a pesar de que faltan cinco fechas, no entiendo como juego la ultima línea de Colo Colo, no logro entenderla”, comenzó señalando Borghi.

En esa línea, el ‘Bichi’ sostiene dicha preocupación en lo que ha sido la fragilidad defensiva que ha mostrado el equipo sus últimos partidos, en la que puntualiza en el desorden de Arturo Vidal.

Borghi preocupa a todo Colo Colo | Foto: Photosport

“Juega con líbero, juega con tres, porque son los cambio, es por bajo rendimiento o porque quiere resguardar la última línea, Vidal que pasa de último (hombre) al mediocampo y después juega casi arriba de Correa”, remarca.

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Concluyendo, Borghi manifiesta que hay un claro desorden dentro de Colo Colo, en donde cuando se le empiezan a complicar los partidos, entran en un estado de desesperación, el que muestra la peor versión del equipo de Fernando Ortiz.

“Entonces hay situaciones que me cuesta entender, no sé si este deseo de querer hacer goles o un desorden que se produce a partir de no tener la pelota”, cerró.