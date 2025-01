Colo Colo está en búsqueda de refuerzos para la temporada 2025. Los Albos tenían como prioridades asegurar un arquero, un 10 y otro 9. Al Cacique ahora sólo le falta sellar la llegada de un centrodelantero. Después irá por más fichajes que puedan potenciar el plantel.

Uno de los puestos donde Jorge Almirón busca reforzarse es en la zona de extremo. En ese sentido, el DT pidió al futbolista colombiano de 28 años, Sebastián Villa. En Chile hay un puntero que aún mantiene la intención de jugar en el Cacique. Se trata de Martín Rodríguez, jugador con pasado en el estadio Monumental.

“Creo que las intenciones siempre van a estar, un club tan grande como Colo Colo, siempre es atractivo jugar en el club más importante del país”, expresó el Tin en conversación con Megadeportes.

El extremo aseguró que no llamó para llegar estadio Monumental, pero sí muestra su intención de vestir la camiseta Alba: “Jamás, nunca me ofrecí a jugar a Colo Colo. Las intenciones de jugar siempre van a estar, pero más allá de llamar al club y decir me ofrezco a jugar por tu equipo, creo que así no funcionan las cosas, tienen que haber intención de ambas partes”.

Rodríguez actualmente se encuentra en condición de jugador libre en el mercado de fichajes 2025 tras finalizar su contrato con el DC United. “Esperando lo que va a pasar en mi futuro, así que tranquilo”, declaró el futbolista.

Martín Rodríguez asegura que no ha llamado para jugar en Colo Colo, pero no esconde su intención de volver a vestir la camiseta del Cacique. (Foto: Photosport)

Martín Rodríguez valora la presencia de jugadores de la generación dorada en el fútbol chileno

En la temporada 2017 el jugador fue regular en la Selección Chilena e incluso sumó minutos en tres partidos de la Copa Confederaciones y en uno de las Eliminatorias al Mundial de Rusia.

El Tin se refirió a integrantes de la generación dorada que hoy están en el balompié nacional: “Han llegado jugadores importantes como Charles Aránguiz, el King Arturo, el Huaso Isla, que son importantes en nuestro fútbol chileno, en la historia. Siempre va a ser positivo volver cuando ellos estén jugando en Chile”.