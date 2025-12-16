El mercado de fichajes siempre sorprende y esta vez en Colo Colo podrían ser protagonistas de una impensada salida. Se trata del volante argentino Claudio Aquino, quien inesperadamente podría volver a su país.

El atacante de 34 años fue la gran contratación de los albos para la temporada 2025, con un sueldo de 1 millón de dólares anual, luego de haber sido campeón con Vélez Sarsfield y elegido el mejor jugador de la liga trasandina.

Pero en el Estadio Monumental no pudo dar con su mejor versión, quedando lejos de las expectativas. Tanto así, que solo aportó con seis goles y cinco asistencias en 41 partidos disputados. Además, terminó bastante discutida su titularidad.

Hace algunos días se habló que Aquino estaba siendo seguido desde el fútbol argentino para intentar repatriarlo, como lo era el caso de Talleres de Córdoba. Esta semana también se rumoreó que Jorge Almirón lo había pedido en Rosario Central, equipo en que acaba de ser oficializado el ex entrenador de Colo Colo.

Pero en las últimas horas, el periodista Jorge ‘Coke’ Hevia, a través de su cuenta en X, anunció que hay otro interesado al otro lado de la cordillera y que hará llegar una propuesta en los próximos días.

El equipo que va a ofertar por Claudio Aquino

Se trata nada más que de Vélez Sarsfield, donde lo quieren de vuelta para el 2026, por lo que harán una oferta para llevarse de vuelta al ex Cerro Porteño.

Eso sí, recordar que Claudio Aquino firmó en Colo Colo por dos temporadas, por lo que tiene contrato vigente hasta el próximo año. Esto significa, que ambos equipos tendrían que negociar su salida.

Claudio Aquino podría volver a Vélez Sarsfield. (Foto: Rodrigo Valle/Getty Images)

En síntesis