Colo Colo enfiló una buena racha en la Liga de Primera 2025 y acumula tres victorias de manera consecutiva tras derrotar a Ñublense y Unión Española en calidad de visitante, sumado al último triunfo ante Unión La Calera en el Estadio Monumental.

Otro que también está en racha es Javier Correa, quien le anotó al conjunto hispano y repitió el domingo anotándole al conjunto de la Región de Valparaíso que se devolvió con un saco de goles a La Calera.

Correa lleva dos partidos seguidos convirtiendo. | Foto: Photosport

Más allá del gol convertido, Nicolás Peric, ex portero del fútbol chileno, no come vidrio y le exige más al delantero argentino: “Correa, perdónenme, pero demasiadas oportunidades de gol para hacer uno”, abrió en ESPN Chile.

“A él hay que exigirle más, eso de recuperar la pelota y es mía no. Perdón, pero Correa en su necesidad de ratificar su nivel de goleador hay ratos donde sus decisiones son pésimas”, complementó el ex arquero de equipos como Rangers y Audax Italiano, entre otros.

Si bien es cierto que Javier Correa malogra varias chances de gol por partido, también es un hecho que lleva dos partidos convirtiendo y, cuando lo hace, Colo Colo suele imponerse ante los equipos y ahora buscará clasificar a la Copa CONMEBOL Sudamericana.

Colo Colo en la tabla

Por diferencia de gol, Colo Colo se ubica en el séptimo lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025 y estaría agarrando el último cupo a la Copa Sudamericana.