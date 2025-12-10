Como toda final, la de Huachipato y Deportes Limache, tuvo de todo. Y si es por el primer tiempo, lo cierto es que el partido no prendió, mucho estudio, mucha marca, sin ocasiones de gol, 45 minutos que no estuvieron a la altura de lo que la gente esperaba en El Teniente.

Los Acereros quisieron dominar el encuentro en la segunda parte, y fue ahí cuando el cuadro tomatero los sorprendió con un feroz contragolpe.

A los 52´ Popin Castro aprovechó su velocidad para entrar con todo a campo de Huachipato, jugó para Facundo Pons, quién casi le rompe el arco a Odriozola, para abrir la cuenta en favor de Limache y desatar la alegría de los fanáticos que llegaron hasta Rancagua.

Cinco minutos más tarde, Castro otra vez llevó peligro al arco de la Usina, sacando un misilazo que fue fue repelido por el arquero de Huachipato y luego se estrelló con el vertical.

Cuando se cumplieron los 90 minutos reglamentarios, el juez del partido dio 7 minutos, en el quinto de adición cayó el gol de Huachipato.

La defensa de Limache que no puede despejar el balón, quizás por el nerviosismo del resultado, aparece Villanueva para derrotar a Matías Bórquez y decretar el 1-1 definitivo.

En definición a penales Huachipato se impuso por 4-3 y se quedó con la Copa Chile, ahora los de Talcahuano jugarán Copa Libertadores y la Supercopa.

