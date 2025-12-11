Colo Colo no perdió tiempo tras ratificar a Fernando Ortiz como su entrenador para la temporada 2026. Con el “Tano” asegurado, en Blanco y Negro comenzaron de inmediato a mover las piezas para conformar un plantel más competitivo y renovado. Mientras algunas salidas ya están definidas, la atención ahora se centra en las incorporaciones.

Uno de los puestos que más preocupación genera es el del arco. El futuro de Brayan Cortés sigue siendo incierto y, aunque debería regresar a Macul tras su préstamo en Peñarol, el club ya dejó claro que la intención es que el meta continúe su carrera en el extranjero. Ante ese escenario, en el Monumental decidieron acelerar la búsqueda de un nombre que pueda tomar la posta.

Ahí apareció la opción de Jaime Vargas, una de las grandes revelaciones del fútbol chileno. Con solo 21 años y un físico imponente —1,94 metros de estatura—, el portero de Deportes Recoleta se ha ganado la etiqueta de “arquero del futuro”, tanto para su club como para La Roja.

Jaime Vargas asoma como opción para reforzar el arco de Colo Colo ante la inminente partida de Brayan Cortés quien no seguirá a préstamo en Peñarol (Foto: Photosport)

El joven guardameta viene de completar una campaña impecable en el Torneo de Ascenso, donde disputó los 30 partidos con su equipo. Su regularidad, seguridad aérea y personalidad bajo los tres palos lo instalaron rápidamente de Colo Colo, equipo que el dio el primer paso firme por contar con sus servicios.

Así lo reveló el periodista Cristián Alvarado, de Radio ADN, quien informó que: “Colo Colo busca cerrar al arquero Jaime Vargas, de 1,94 metros, proveniente de Deportes Recoleta. El meta de 21 años jugó todos los encuentros de la temporada con su club en el Ascenso”.

Brayan Cortés prácticamente descartado…

En Blanco y Negro, además, tienen clara la ruta: la llegada de Vargas se trabaja como plan prioritario en caso de que Brayan Cortés no vuelva a vestir la camiseta alba el 2026. Saben que la posible salida definitiva del iquiqueño obliga a asegurar un nombre de proyección, pero también con presente competitivo.

La ilusión en torno a Vargas no es casualidad. El portero ya fue nominado a la selección chilena para el amistoso ante Perú en La Florida. Su llamado a la Roja, sumado a sus campañas destacadas en Recoleta, lo posicionan como uno de los proyectos más prometedores del fútbol nacional. Ahora, Colo Colo quiere adelantarse y asegurarlo como su primer refuerzo para el 2026.

