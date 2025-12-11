Universidad Católica logró el ansiado boleto de ‘Chile 2‘ a la Copa Libertadores tras una espectacular segunda rueda. Tras la salida de Tiago Nunes, el equipo levantó considerablemente su nivel con la llegada de Daniel Garnero.

En esa línea, uno que es voz autorizada para hablar del presente de los ‘Cruzados’ es el campeón y exgoleador Miguel Ángel Neira, quien se refirió al mercado de fichajes en la precordillera.

En conversación con Bolavip Chile, Neira se mostró preocupado por la demora en la renovación del colombiano Jhojan Valencia, quien acusó que hace un mes no le responden: “Para mí lo de Valencia y (Eduard) Bello no es novedad… Pasan los años y la Católica sigue igual, lo que viven hoy estos jugadores yo lo viví en carne propia, no me extraña”.

“Universidad Católica ya tendría que tener gente contratada, pero no sé si habrán contratado algo nuevo…. tienen que renovarle, anduvieron muy bien desde que llegó Garnero a Católica”, lanzó preocupado el campeón con la UC en 1984 y 1987.

Finalmente, el ídolo Cruzado le deseó lo mejor a Matías Palavecino, quien se convertiría en el primer refuerzo de la UC para 2026. “Juega bien, no sé si va a ser lo mismo Coquimbo que Católica, pero la ventaja que tiene es que es argentino”.

