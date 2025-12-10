Universidad de Chile vive días claves en el cierre de la temporada 2025, donde tiene que definir la salida de Gustavo Álvarez como director técnico y, a su vez, buscar un nuevo entrenador que se haga cargo del primer equipo masculino.

Paralelamente a las conversaciones sobre la salida de Gustavo Álvarez, Manuel Mayo y compañía trabajan en la conformación del plantel para el próximo año y ya tendrían visto al primer refuerzo para el 2026.

Se trata de Lucas Romero, jugador paraguayo de 23 años y con poco recorrido en el fútbol profesional que podría tener su primera aventura internacional defendiendo los colores de Universidad de Chile

La U se acerca a Lucas Romero. | Foto: Archivo

Así lo hizo saber el presidente de Recoleta, Luis Vidal, en conversación con Vs Sports Radio: “Tenemos un pre contrato. Estamos aguardando”, dijo sobre el joven jugador paraguayo que también tiene sondeos desde Brasil y Argentina.

El nombre de Lucas Romero es absolutamente desconocido para el fútbol chileno debido al poco impacto que tiene el fútbol paraguayo en Chile, más si se considera que juega en Recoleta y no en Olimpia o Cerro Porteño.

Este 2025, Lucas Romero disputó 34 partidos con la camiseta de Recoleta en la Primera División de Paraguay acumulando un gol, dos asistencias, tres tarjetas amarillas y más de 2.600 minutos en cancha.

