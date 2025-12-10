Este miércoles se definió la continuidad del entrenador Fernando Ortiz en Colo Colo, que de forma unánime fue aprobado en el directorio de Blanco y Negro, dejando atrás cualquier duda al respecto.

Tras la reunión en la Casa Alba, conversó con los medios de comunicación el presidente Aníbal Mosa, quien fue consultado por la postura de algunos jugadores que quizás no estaban muy conformes con el técnico argentino, entre ellos Arturo Vidal.

Ante aquello, el timonel albo hizo un brutal rayado de cancha a los jugadores, respaldando en todo aspecto al Tano Ortiz.

“Todos los jugadores se deben a lo que dicte el técnico de Colo Colo. Es decir, ellos tiene que seguir los parámetros, las conductas, los trabajos que les aplique el director técnico y cuerpo técnico. Eso es lo que tienen que hacer todos los jugadores de Colo Colo”, comenzó respondiendo Mosa.

“Lo que dijo Arturo Vidal o lo que dijeron algunos otros jugadores, la verdad de las cosas que es historia, nosotros lo que nos convoca hoy día es mirar el futuro de Colo Colo. Ellos son jugadores de Colo Colo y ellos tienen que presentarse a la pretemporada cuando sea el 2 o 3 de enero y seguir las instrucciones que les dé el técnico”, lanzó.

“El jefe directo de los jugadores no soy yo, no es el gerente deportivo, no es el gerente general… es el director técnico de Colo Colo, que en este caso es Fernando Ortiz, que acaba de ser ratificado”, completó el puertomontino.

Aníbal Mosa tras la reunión de directorio de Blanco y Negro. (Foto: Captura)

¿Le abre las puertas a Arturo Vidal?

Finalmente, el empresario de origen sirio incendió todo con su última frase, ya que dio a entender que quien no esté de acuerdo, puede tomar la decisión que estime conveniente.

“O sea, al que no le guste la decisión que tomó el directorio, tendrán que ellos ver qué hacer”, sostuvo Mosa.

