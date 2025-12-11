En Paraguay y Chile, el nombre de Cristian Bogado queda asociado a un talento enorme que nunca terminó de estallar plenamente. El “Torito”, recordado por sus pasos por Colo Colo y Deportes Iquique, hoy desde el retiro mira hacia atrás con una sinceridad brutal, reconociendo que sus errores y malas decisiones lo alejaron del futuro que alguna vez parecía asegurado.

El ‘Torito’ brilló desde muy joven, llegando a ser seleccionado paraguayo y proyectándose como una figura prometedora. Sin embargo, fuera del campo el compromiso no fue el mismo. El propio ex delantero admite que la falta de disciplina fue determinante para que su carrera no alcanzara el nivel que muchos vislumbraban.

El paraguayo llegó a Colo Colo y se ganó el corazón de los hinchas marcando goles importantes —como el del título ante Universidad Católica— pero no logró consolidarse nunca como un indiscutido titular. Fue entonces que pasó a préstamo a Olimpia en 2010, una etapa que hoy mira con arrepentimiento. “Me equivoqué en venir a Olimpia, porque no me fue bien, jugué un partido de titular y después tomé decisiones de las cuales me arrepiento. La mejor decisión hubiese sido quedarme en Colo Colo“, indicó Bogado en Radio ADN.

Su autocrítica fue todavía más dura al recordar cómo vivió ese paso por el club paraguayo: “Me equivoqué en lo personal, en lo extrafutbolístico, porque vine a tomar como si estuviera de vacaciones y yo estaba en un club grande. Yo iba un bar y la gente me veía tomar, pero yo decía que era Coca Cola. Y esto lo hacía en un momento donde Olimpia estaba mal, no le ganábamos a nadie”, complementó.

Los lamentos de Cristián Bogado

El Torito reconoció que su comportamiento era totalmente inapropiado para un futbolista profesional, especialmente en un equipo tan importante como Olimpia. Con franqueza, admitió que llegó a despreocuparse completamente de su situación deportiva. “A mí no me importaba nada porque yo tenía contrato con Colo Colo por cinco años, entonces tenía que volver a Chile. Tampoco me preocupaba si Olimpia me pagaba o no, porque la mitad del sueldo me lo pagaba Colo Colo“, recordó.

Pese a haber sido estrella en el Sudamericano Sub 20 de 2007 y parte del proceso de su selección rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010, ese tipo de episodios terminaron frenando su ascenso. Las oportunidades estaban ahí, pero la falta de responsabilidad terminó pesando más.

Bogado asumió que su actitud en Olimpia fue uno de los golpes más duros para su carrera, especialmente porque él mismo sabía que no estaba haciendo las cosas bien. Esa falta de guía y disciplina terminó pasándole la cuenta en un momento clave de su trayectoria profesional.

“En Olimpia me daba lo mismo si jugaba o no, si la gente me puteaba, porque igual iba a salir del club. Esas son las equivocaciones que cometemos los jugadores. Hoy me arrepiento, pero en ese momento yo no tenía a alguien que me dijera ‘lo estás haciendo mal’“, cerró el Torito, dejando una reflexión potente sobre los errores que marcaron su vida deportiva.

DATOS CLAVE

Cristian Bogado jugó en Colo Colo, Deportes Iquique y Audax Italiano en Chile, además de haber sido seleccionado paraguayo.

Bogado considera que fue un error dejar Colo Colo en 2010 para ir a préstamo a Olimpia.