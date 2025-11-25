Colo Colo se puso en carrera hacia la próxima edición de la Copa CONMEBOL Sudamericana, toda vez que los albos derrotaron a Unión La Calera el domingo pasado y desplazaron a Cobresal al octavo lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025.

En uno de los mejores partidos en lo que va de la temporada, el equipo dirigido por Fernando Ortiz tuvo una media hora de lujo y aseguró rápidamente los tres puntos que le permiten al Cacique seguir soñando con tener participación internacional el próximo año.

El Bichi quedó fascinado con Isla. | Foto: Photosport

Claudio Borghi, voz autorizada de Colo Colo, se la jugó por Mauricio Isla como una de las grandes figuras que tuvo el encuentro: “Alarcón jugó un buen partido, Isla también jugó a mí gusto su mejor partido en lo que va de Colo Colo”, dijo en ESPN Chile.

Por otra parte, el Bichi asegura que el técnico de los albos suma bonos tras los tres triunfos de manera consecutiva: “El resto es historia, el Tano Ortiz está ganando fuerza respecto a lo que esperaba la gente, que era clasificar”.

“El equipo está mostrando funcionamientos buenos, los 3 en le medio anduvieron muy bien”, remató en el cierre sobre el funcionamiento que tuvo Colo Colo ante Unión La Calera el domingo pasado.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El Cacique saltará a la cancha de El Salvador para enfrentar a Cobresal por la Fecha 29 de la Liga de Primera 2025 este viernes 28 de noviembre a las 8 de la noche.