Este miércoles en Colo Colo se confirmó la continuidad del entrenador Fernando Ortiz para la temporada 2026, esto en la reunión de directorio extraordinaria que hubo en Blanco y Negro.

Tras la cita en la Casa Alba, el propio presidente de ByN, Aníbal Mosa, salió a entregar más detalles de la decisión que tomó la mesa de la sociedad anónima, donde la aprobación fue unánime.

“El directorio por unanimidad aprobó que Fernando siga siendo el técnico de Colo Colo para el año 2026”, comenzó oficializando el timonel albo.

Respecto a los detalles que llevaron a confiar en el técnico argentino, explicó que se debe al gran trabajo que le han visto hacer: “Aquí nosotros tomamos en cuenta muchas variables. Pero a nosotros lo que nos compete es básicamente el tema deportivo, el tema del trabajo, el tema de la disciplina, varias cosas que a nosotros nos llaman la atención y nos gustan de este cuerpo técnico, por eso que lo acabamos de confirmar”.

“Nosotros trajimos a Fernando en un momento bien crítico, para hacerse cargo de un equipo que él no armó, que no tuvo una pretemporada con el equipo, no pudo ser parte de la confección del equipo. Así que nosotros creemos que por el trabajo que ha mostrado y las distintas conductas que ellos tienen como cuerpo técnico, creemos que puede tener esta posibilidad nuevamente de seguir a cargo del club”, agregó.

Las exigencias de Colo Colo para Fernando Ortiz

Seguido, el puertomontino transparentó los objetivos que le pusieron al técnico argentino para la próxima temporada, donde deberá ser campeón y clasificar a Copa Libertadores.

“El objetivo es ser campeón, es clasificar a las copas internacionales, ser protagonista del campeonato nacional. Esas son las exigencias que tiene el técnico”, indicó Mosa.

Finalmente, el empresario de origen sirio reveló que ahora existe una nueva cláusula de revisión al contrato del Tano Ortiz, que podría ejecutarse cuando termine la primera rueda de la Liga de Primera 2026.

“Tiene un contrato de extensión para el año 2026 y tiene una cláusula, también, de revisión terminada la primera rueda”, sostuvo Mosa.

Aníbal Mosa post reunión de directorio en Blanco y Negro. (Foto: Captura)

