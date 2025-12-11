Colo Colo vive días de intenso remezón interno. Mientras el directorio de Blanco y Negro ya confirmó la salida de varios futbolistas de cara a la temporada 2026, ahora se suma un nuevo capítulo que golpea de frente al ataque albo. Todo en un escenario donde la dirigencia, según revelan desde el propio club, enfrenta además serias limitaciones económicas que condicionan cualquier movimiento.

En el programa Pelota Parada de TNT Sports, el periodista Daniel Arrieta entregó detalles del complejo presente financiero del Popular. Según indicó, el ‘Cacique’ no dispone de los recursos necesarios para resolver rescisiones de contrato o indemnizaciones, un punto que explica por qué algunas decisiones en materia de salidas han debido tomar otros caminos: “Colo Colo hoy no tiene plata para pagar indemnizaciones“, dijo tajante.

Eso sí, reveló que esta vez se sumará una nueva salida al cuadro de Macul: “Pero, por ejemplo, Salomón Rodríguez se va a ir a préstamo”, agregó sobre esta noticia que, en rigor, era un secreto a voces.

Salomón Rodríguez no continuará en Colo Colo y todo indica que partirá a préstamo (Foto: Alejandro Pizarro/Photosport)

“Él quiere irse, a Colo Colo le juega a favor que el jugador se dio cuenta y dijo: ‘este no es mi lugar en el mundo’”. Una sentencia dura, reveladora, y que deja claro que el propio delantero tomó la iniciativa para cerrar su ciclo en el Monumental.

Las salidas que remecen a Colo Colo

La situación del uruguayo se suma a una lista que ya comienza a crecer peligrosamente. Antes, y en voz del propio Aníbal Mosa, fueron confirmadas las salidas de Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Mauricio Isla y Óscar Opazo. Todos ellos, por diferentes razones, formaban parte del plantel con miras a 2026, pero terminaron siendo descartados tras la evaluación dirigencial. A ellos se suma Matías Moya, a préstamo en Deportes Iquique cuyo vínculo no será renovado.

En el caso de Salomón Rodríguez, su estadía en el Cacique nunca logró despegar. El delantero, que había llegado con expectativas de convertirse en una pieza clave de ofensiva, no pudo consolidarse, perdió ritmo competitivo y terminó siendo foco constante de cuestionamientos, tanto por el rendimiento como por la adaptación al club.

El escenario actual hace que la opción del préstamo no solo sea la más conveniente para el jugador, sino también para la institución. Sin caja para indemnizar ni para asumir costos de ruptura anticipada, la salida vía cesión se transforma en una solución administrativa que evita conflictos mayores y que permite liberar carga financiera.

