Una semana bastante ajetreada es la que se ha vivido en Colo Colo y todo esto en base a lo que fue el duro golpe que recibió el equipo de Fernando Ortiz en su debut por la Liga de Primera, en la que cayeron por 3-1 ante Deportes Limache y se llenaron de dudas para lo que será este 2026.

Pero no solo por esto ha existido el conflicto en Colo Colo, sino que también por lo que fue una vieja polémica que entre el ex futbolista Pablo Mouche y el gerente deportivo del club, Daniel Morón, se encargaron de avivar en estos últimos días.

¿La razón? Todo comenzó con Mouche revelando que fue increpado por la Garra Blanca el 2020, indicando que los hinchas fueron enviados por ByN por el tema de los no pago de sueldos, en la que Morón le respondió al ex jugador y luego recibió otro letal ataque.

Sobre esta situación, el periodista Jorge ‘Coke’ Hevia conversó en exclusiva con Bolavip Chile y se refirió a lo que ha sido esta nueva problemática que ha captado la atención en Colo Colo, en la que considera que esta discusión hoy en día está de sobra.

Hevia y su duro mensaje a Morón | Foto: Photosport

“A mí no me gustan esas peleas de que ‘mira, tú hace cinco años me dijiste…’, no es porque no le crea a Mouche, al contrario, estoy más cerca de creerle a Mouche que a Morón, pero creo que ya fue”, declaró.

Concluyendo, Hevia aprovechó de caerle con todo a Daniel Morón, por lo que ha sido su gestión en la gerencia de Colo Colo, en la que indicó sin pelos en la lengua que ya debería haber partido desde hace un buen tiempo por lo que ha sido su trabajo.

“Yo me quiero quedar con lo otro, un ídolo del club, una gran figura…¿cuándo vamos a criticar la gestión de Morón?, que ha sido espantosa, para mí Morón debió haber salido hace rato, al margen del tema Mouche, Morón debe haber salido hace rato”, cerró.

En Síntesis