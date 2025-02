La participación de la selección chilena sub 20 en el Sudamericano que se disputa en Venezuela ha tenido en Damián Pizarro a un protagonista absoluto, generalmente ganándose muchas críticas por su falta de gol.

Y al delantero nacional le llueve sobre mojado porque desde el Udinese ya avisaron que no continuará siendo compañero de Alexis Sánchez y terminará el semestre en un equipo de la Primera B.

Jorge Peineta Garcés conversa con BOLAVIP respecto al momento que vive el jugador que en su momento fue una de las grandes promesas de La Roja.

“Damián no ha crecido, él se fue con muchas falencias a Italia, no digo que no tiene condiciones, pero reitero, tiene muchas falencias, ese trote medio cancino, esa falta de gol”, indica el histórico entrenador.

Don Peineta sorprende al asegurar que Colo Colo tiene cierta responsabilidad en el nulo desarrollo que ha mostrado el delantero con el correr de los meses.

Jorge Garcés culpa a Colo Colo del presente de Damián Pizarro

“Los 9 viven del gol y este chico en Colo Colo jugó muchos partidos y no hizo tantos goles, jugó en un momento delicado donde los delanteros albos no marcaban y se le dio la responsabilidad con 18 años, creo que no se le hizo un favor, al contrario, menos favor se le hizo mandándolo a Italia“.

Garcés es reiterativo al asegurar que “fue prematuro mandarlo a Italia, le falta mucha dinámica, un centrodelantero en Europa son rápidos, son picantes, oportunistas, mira Lautaro Martínez, es distinto por ejemplo cuando Alexis llegó allá”.