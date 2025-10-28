La selección chilena sigue sin entrenador, más allá de que Nicolás Córdova dirigirá a La Roja en los amistosos de noviembre donde Chile enfrentará a Rusia y a Perú.

Pese a que el candidato de todo el país es Manuel Pellegrini, el mítico Carlos Caszely propuso a Marco Antonio Figueroa, destacando que es un DT que “tiene huevos” para asumir tamaña responsabilidad.

BOLAVIP conversa con Jorge Peineta Garcés, el que advierte que “no opino sobre los colegas, la verdad que no opino, porque no me corresponde éticamente. Yo no quiero dar un nombre para bien ni para mal, prefiero abstenerme a eso, porque si digo que sí, van a haber oponentes, y si digo que no, lo mismo”.

De todos modos el ex entrenador de Santiago Wanderers igualmente da su opinión afirmando que “acá no se trata solo de tener huevos, acá se trata de muchos componentes para ser técnico de la selección. Primero tienes que haber ganado algo, llegar con un precedente, y no es muy complicado, los jugadores de alguna u otra manera te pasan la cuenta y te miran, o sea, vas a dirigir jugadores que están en un gran nivel y tienes que revisar el nivel del técnico que llegue”.

En esa misma línea agrega que “si es un técnico que no ha ganado títulos, que no ha obtenido logros, no es fácil el tema”.

Peineta Garcés aclara de todos modos que “yo a Marco Antonio lo conozco, no tengo una opinión pública de él, tengo la opinión personal lógicamente, pero es personal, y nada. Bueno, Carlos por algo lo dirá, yo respeto mucho a Carlos, y si él dice algo así, hay que respetarle. Yo respeto cada una de las opiniones, sin duda”.

¿Cómo se elige al entrenador de la selección chilena?

“Ese es un tema que van a tener que ver los dirigentes que estén en ese minuto, porque sabemos que la dirigencia de ahora termina pronto. Entonces, primero hay que saber quiénes son los que llegan, quiénes son los que vienen, cuál es la idea, y para sus candidaturas, sin duda, que van a traer un candidato”, cerró Jorge Garcés.