Este lunes no hubo conferencia de prensa, ni palabras del entrenador Nicolás Córdova, apenas la información en las redes sociales de la selección chilena donde se presentó la nómina de La Roja para los amistosos FIFA de noviembre ante Perú y Rusia.

Analizando la lista de jugadores convocados, hay varios que no están, y en ese grupo destaca la ausencia de Erick Pulgar, volante que es titular en el Flamengo finalista de la Copa Libertadores, pero que una vez más no es tomado en cuenta en Juan Pinto Durán.

Uno que se siente muy sorprendido es Jorge Garcés, el que en conversación con BOLAVIP, reconoce que “es extraño, hay un entrenador en Brasil que dijo que si Erick Pulgar fuera brasileño, lo llamarían a esa selección, entonces si no está para Chile y sí para Brasil, la pregunta del millón es ¿por qué?”.

Agregando que “en la selección tienen que estar los mejores del momento, sin duda, no importa su edad, pero acá la selección se hace de otra manera, es diferente, se convocan jugadores que uno no entiende los motivos”.

Jorge Garcés molesto con la ausencia de Erick Pulgar en la nómina de Chile.

El Peineta reitera que “hace rato que la selección se hace y se selecciona diferente”.

Jorge Garcés es claro en su filosofía. “Con el rival que sea, da lo mismo el rival, sea Perú, sea Francia, sea amistoso o no, tienen que estar los mejores, reitero que no entiendo, me cuesta entregar una respuesta concreta y la respuesta la tiene que dar Nicolás Córdova”, cerró.

Sin Erick Pulgar: La nómina de la selección chilena

Arqueros: Lawrence Vigouroux | Swansea City (Gales), Thomas Gillier | CF Montreal (Canadá), Sebastián Mella | Huachipato

Defensas: Fabián Hormazábal | Universidad de Chile, Francisco Salinas | Coquimbo Unido, Iván Román | Atlético Mineiro (Brasil), Guillermo Maripán | Torino FC (Italia), Benjamín Kuscevic | Fortaleza (Brasil), Francisco Sierralta | Auxerre (Francia), Gabriel Suazo | Sevilla FC (España), Matías Sepúlveda | Universidad de Chile, Ian Garguez | Palestino.

Volantes: Rodrigo Echeverría | Club León (México), Vicente Pizarro | Colo Colo, Marcelino Núñez | Ipswich Town (Inglaterra), Felipe Loyola | Independiente (Argentina), Ignacio Saavedra | Sochi (Rusia), Javier Altamirano | Universidad de Chile, Agustín Arce | Deportes Limache, Lautaro Millán | Independiente (Argentina)

Delanteros: Darío Osorio | Midtjylland (Dinamarca), Ben Brereton Díaz | Derby County (Inglaterra), Lucas Cepeda | Colo Colo, Gonzalo Tapia | Sao Paulo (Brasil), Alexander Aravena | Gremio (Brasil), Maximiliano Gutiérrez | Huachipato.

