La Selección Chilena volvió a los abrazos en esta fecha FIFA y sumó su segundo triunfo consecutivo tras la victoria ante Perú en octubre pasado. Ahora, la víctima fue Rusia y sufrió el poderío del combinado nacional con una clara victoria por 2-0.

El equipo dirigido por Nicolás Córdova sufrió un par de sobresaltos en el primer tiempo, pero desde el gol de Gonzalo Tapia manejó de buena manera el compromiso y se terminó quedando con la victoria.

“Como hemos andado últimamente, la verdad que tener un triunfo no es malo, es reconfortante. Yo cuando analizo un partido, lo hago de manera global: Rusia está recién volviendo a competir internacionalmente y se nota, porque eran muy limitados”, analizó Jorge Garcés en conversación con Bolavip Chile.

Chile le ganó a Rusia. | Foto: Photosport

Eso sí, el ex entrenador de la Selección Chilena atribuye el triunfo -en parte- a lo poco vistoso del equipo ruso: “Chile como no tuvo un oponente de cuidado, que te obligó, que te presionó o exigió, el equipo en general hizo un buen partido”.

¿La figura del partido? Peineta es claro en asegurar que no hubo un descollante, pero sí destacó al portero nacional: “Lawrence Vigouroux muy bien, pero tampoco es que haya sido muy requerido por los rusos. La defensa también”, remató.

Ahora, La Roja se mantendrá en suelo ruso y el próximo martes tendrá que enfrentar a Perú en una nueva edición del Clásico del Pacífico, compromiso que será el martes 18 de noviembre en Sochi.

