La selección chilena sub 20 comenzó el Hexagonal Final del Sudamericano sub 20 con el pie izquierdo al perder 1-2 con Argentina dejando en evidencia la diferencia futbolística que existe con el equipo trasandino.

BOLAVIP conversa con el ex Ballet Azul, Francisco Las Heras, el que no esconde su decepción, más que por el resultado, por la forma en que el cuadro de Nicolás Córdova encaró el partido.

“Me sorprende realmente, el primer tiempo era un partido de hace 30 años donde los equipos chilenos salían a la cancha a defenderse, a no perder, Chile en el primer tiempo no llegó, pensé que en el segundo tiempo presionaría más, saldría más arriba, y no lo hizo”, afirma el ex defensa.

Las Heras afirma que “Argentina tuvo 25 minutos en esa segunda parte donde la dejó chiquitita, no la tomábamos, no podía salir de atrás Chile y la única posibilidad era una individualidad o un error defensivo, que fue lo que sucedió”.

Agregando que “el chico que quitó la pelota presionó y la gana, y eso no hizo Córdova en el segundo tiempo, presionar arriba”.

Francisco Las Heras afirma que Chile jugó como hace 30 años.

Francisco Las Heras no critica sólo a Damián Pizarro

“Damián Pizarro con la experiencia que tiene, ser un jugador europeo, es bien poco lo que demuestra, lo que yo no entiendo es lo de Vásquez, que tiene cierto recorrido y la verdad que no tocó la pelota y eso no entiendo”, indica.

Igualmente más allá de cualquier análisis, Las Heras concluye afirmando que fue “muy superior Argentina, no hizo más goles porque no finiquitaron bien, pudieron terminar 3 ó 4 goles arriba”.