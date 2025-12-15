Una verdadera polémica generaron los dichos de Arturo Vidal este domingo cuando lanzó dardos contra la dirigencia de Blanco y Negro por la no renovación de contrato de Mauricio Isla en Colo Colo.

El ‘King’ se mostró dolido por el adiós del ‘Huaso’: “Duele… es un jugador tan importante para Chile, no sólo para Colo Colo, por todo lo que ha dado”, lanzó mientras votaba en las Elecciones Presidenciales.

Un día después de los dichos del mediocampista albo, Juan Cristóbal Guarello abrió el ventilador y lanzó duros dardos contra ambos bicampeones de América. En conversación con Cristián Caamaño en ‘Pierna Fuerte’ de Radio Agricultura, el comentarista lanzó fuero puro.

Arturo Vidal en el ojo de la crítica en Colo Colo (Photosport).

“Este el club de los amigos…”

“Este es el club de los amigos, el club de los Tigritos, ¿Por qué (Arturo Vidal) no cuenta cómo llegó Isla el sábado anterior al partido con Audax Italiano? ¿Por qué no cuenta la falta de respeto? Ellos tienen un cristal donde nunca se equivocan, todos lo han hecho bien, y el haber ganado dos Copas Américas, les da lo que se llamaba antes la patente de corso. O sea, podemos hacer lo que queramos en todos los mares”, comentó de entrada el periodista deportivo.

En esa línea, Guarello fue crítico con el modus operandis de Vidal en Colo Colo: “Entonces, si Isla quiere seguir en Colo Colo, sigue. ‘Oye, pero tu rendimiento…’ sigue. ‘Oye, pero no llegaste bien el día anterior y te mandaron para la casa, tuvimos que dibujar una gastroenteritis’… sigue, porque es amigo mío, y sigue”, afirmó.

“Les da lo mismo, les da lo mismo. A mí, a esta altura, a los futbolistas, no les creo, no les creo. Siempre se salvan ellos. Te inventan una historia. Isla y Vidal no se llevaban bien y de repente son los mejores amigos”, lanzó..

Finalmente, repasó a ambos jugadores y resumió sus polémicas en 2025: “Isla se borró de una selección cuando lo llamó Gareca para irse a la playa. Vidal mató a Gareca. Cuando lo llevaron de vuelta pidió que tuviera todo a favor de la selección y después mató a Nicolás Córdova. Sí, es fácil, es muy fácil. Aquí ya no hay techo definitivamente”, cerró.