Aníbal Mosa anunció en el día de ayer con bombos y platillos la continuidad de Fernando Ortiz para el 2026, además de las salidas de Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Mauricio Isla y Óscar Opazo que no seguirán en el Estadio Monumental.

Poco antes de anunciarse la salida de Mauricio Isla, fue el comunicador de Radio La Clave y editor de Dale Albo, Edson Figueroa, quien destapó una situación donde el ‘Huaso’ fue protagonista y no gustó en Colo Colo: “En la semana y hasta el día sábado habían entrenado en el equipo titular Mauricio Isla y Erick Wiemberg”, avisó de entrada.

Isla le dijo adiós a Colo Colo tras dos temporadas. | Foto: Photosport

En esa línea, complementa su revelación diciendo que “Eran parte de la citación y Mauricio Isla acusó una gastroenteritis, dolor estomacal y no estuvo en el partido, ni en la citación y eso molestó. Internamente eso molestó”.

“Ya se había hablado en un momento de que Mauricio Isla no estaba comprometido y generó ruido, generó molestia de que no esté nuevamente en un partido importante porque antes no había estado para un clásico”, sumó Figueroa.

Lo cierto es que esta no es la primera vez que se rumorea una falta de compromiso de Mauricio Isla en Colo Colo, pero en esta ocasión Fernando Ortiz no la dejó pasar y simplemente decidió que no siguiera en el club para la próxima temporada.

En síntesis

