Colo Colo realizó una amplia limpieza de plantel tras su bajo desempeño en la temporada pasada. No solo salieron jugadores cortados, sino que grandes figuras como Lucas Cepeda, Vicente Pizarro, Emiliano Amor y entre otros.

También se le suma la salida de varios juveniles que no serían considerados por Fernando Ortiz para el 2026. El más reciente es José Durán, defensor venezolano de 21 años que firmó su primer contrato profesional con el cacique en enero de 2025.

Según informó el periodista venezolano, Mario Alberto Sánchez, el joven defensor será nuevo jugador de Carabobo FC en calidad de préstamo y disputará la Copa Libertadores 2026.

“Feliz de firmar mi primer contrato profesional gracias a todas las personas que me han apoyado en todo momento!“, publicó el jugador en sus redes sociales al momento de firmar en el Cacique.

Lamentablemente el jugador no ha podido sumar minutos oficiales desde que firmó con los Albos. Ante esta situación nació esta oportunidad para el central, la cual no dejó pasar.

José Durán dejará Colo Colo

De oficializarse el fichaje, el zaguero regresará a su país natal para jugar en la Primera División de Venezuela y el torneo más importante del continente, la Copa Libertadores.

¿Cuándo puede debutar el ex Colo Colo?

Ya que aún no ha sido presentado de manera oficial, el duelo estelar que viene para el conjunto venezolano será contra Huachipato, precisamente por la Segunda Ronda de Clasificación de la Copa Libertadores. Esto el próximo martes 17 de febrero a las 19:00 horas en el Estadio Misael Delgado.

En síntesis