No lo descartó

Colo Colo tendría una nueva novela en el mercado de fichajes para la temporada 2025. ¿La razón? Un grande de Argentina habría posado sus ojos sobre una figura de los albos.

Su nombre: Lucas Cepeda. Tras la cordillera trascendió que River Plate envió una oferta por el pase del jugador, pero esta fue insuficiente. Ante ello, el futuro del seleccionado nacional quedó en incertidumbre.

Sin embargo, el propio futbolista albo guardó mesura. Al ser consultado sobre la presunta oferta tras el duelo entre La Roja y Panamá, el zurdo reaccionó: no ocultó su deseo de arribar a un gigante del continente.

“La verdad no tengo idea, mi representante ve eso y cuando me comunique algo, vamos a analizarlo, pero ahora no sé nada“, comenzó señalando frente a los micrófonos.

En dicha línea, agregó:“River es un grande de Sudamérica y a cualquiera le gustaría ir, pero no sé si es verdad o mentira. Mi representante ve eso, pero no tengo la menor idea”.

Finalmente, le entregó un mensaje de tranquilidad a los fanáticos albos: por ahora solo piensa en brillar en el equipo de Jorge Almirón. Quiere consolidarse en Macul.

“Estoy enfocado en competir en Colo Colo, que se viene lindo. Mi representante ve eso”, concluyó a su salida del Estadio Nacional.

Cuándo juega Colo Colo

El siguiente partido de los albos será contra Unión San Felipe por la tercera fecha de Copa Chile. Se jugará el miércoles 12 de febrero, desde las 20:00 horas, en el Estadio Monumental.