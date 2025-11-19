En Colo Colo tienen un solo objetivo en las tres últimas fechas de la Liga de Primera 2025, que es clasificar a Copa Sudamericana para salvar, en parte, lo que ha sido un centenario para el olvido.

Pero en paralelo, la gerencia deportiva junto a la presidencia de Blanco y Negro, ya iniciaron la planificación para la próxima temporada, donde tienen que definir lo que pasará con los jugadores que terminan contrato en diciembre y también acordar la estrategia para el mercado de fichajes.

Y eso no es todo, ya que en Colo Colo también tienen adelantado lo que ocurrirá en la pretemporada 2026, luego de las vacaciones que tenga el plantel tras el cierre del torneo.

La fecha y el lugar en que Colo Colo hará la pretemporada

Según información del periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, en el Estadio Monumental definieron el sábado 3 de enero como la fecha de inicio de la pretemporada, la que tendrá una duración de 10 días.

Además, también eligieron el lugar hasta donde se trasladará la delegación colocolina, ya que como de costumbre, no será en las dependencias del club.

Eso sí, esta vez el lugar escogido es dentro de la Región Metropolitana, pues eligieron el Complejo Deportivo del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) en la comuna de Pirque, al sur de Santiago.

Este es un recinto que habitualmente visita Colo Colo y que ha dejado a todos maravillados, por su capacidad, comodidad y estar aislado de las zonas urbanas.

Con esto, el Eterno Campeón termina con una tradición, puesto que las últimas pretemporadas habían sido en Argentina y la más reciente entre Coquimbo y Uruguay.

Colo Colo hará su pretemporada en el Complejo Deportivo del Sifup. (Foto: Captura)

En síntesis