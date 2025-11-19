Este miércoles hubo conferencia de prensa en Colo Colo, donde habló el arquero Fernando De Paul. Esto a solo cuatro días del partido clave contra Unión La Calera por la antepenúltima fecha de la Liga de Primera.

En la instancia, el golero de 34 años fue consultado por el gran tema de las dos últimas semanas en el Cacique, los polémicos dichos del capitán Esteban Pavez en un podcast del Sifup, donde opinó que Universidad Católica era la institución más importante del país, por encima del cuadro popular.

Si bien esto generó todo un debate y malestar entre los hinchas albos, el golero le quitó importancia a la polémica y aclaró que el Huesi sigue siendo un referente en el plantel.

“En el caso de Esteban, es nuestro capitán junto al Vicho (Vicente Pizarro) y Arturo (Vidal). El otro día, en el partido contra Unión (Española), cuando entró, el Vicho le dio la cinta y eso también demuestra lo que es el Vicho, lo que es Arturo y lo que es Esteban, para nosotros”, comenzó respondiendo.

“Así que por más que se hable y que, obviamente, que se le puede llegar a pegar a los mismos de siempre, porque son referentes y son jugadores importantes, también le han dado mucho a la institución, nosotros tenemos claro quiénes son nuestros líderes y no nos modifica nada eso”, completó el Tuto.

En Colo Colo respaldan la capitanía de Esteban Pavez. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

Cabe recordar que el próximo partido de Colo Colo será contra Unión La Calera y está programado para el domingo 23 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental.

Este será válido por la fecha 28 de la Liga de Primera 2025 y es crucial en las pretensiones de los albos por alcanzar la zona de clasificación a Copa Sudamericana.

