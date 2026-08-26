¿TNT Sports o HBO Max? La única señal para ver el debut de Vozinha en Colo Colo vs. Unión Española

Colo Colo y Unión Española se ven las caras por Copa Chile en el esperado debut del arquero caboverdiano en el arco albo.

Este miércoles Colo Colo vuelve a la competencia tras quedarse con el Superclásico el pasado domingo. Los albos enfrentan a Unión Española por la última fecha del Grupo E de la Copa Chile, en un duelo donde los dirigidos por Fernando Ortiz buscarán quedarse con el primer lugar de la zona.

El encuentro tendrá como escenario el Estadio Nacional y no el Monumental, debido al mal estado de la cancha del recinto de Macul. El técnico albo optó por dosificar a varios de sus habituales titulares, y es por esa razón que la principal novedad en la formación alba será el esperado debut de Vozinha.

El arquero caboverdiano, de 40 años, tendrá su primera oportunidad oficial defendiendo el arco de Colo Colo, en una jornada especial para el experimentado guardameta.

Unión Española, por su parte, intentará dar la sorpresa y cerrar de buena manera su participación en esta fase de la Copa Chile. Los hispanos, de buen andar en Primera B, buscarán aprovechar la rotación del cuadro albo para ir en busca de los tres puntos.

A qué hora juegan Colo Colo vs. Unión Española

Albos e hispanos se ven las caras este miércoles 26 de agosto desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional

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¿Dónde ver Colo Colo vs. Unión Española EN VIVO?

El duelo entre Colo Colo y Unión Española será transmitido en TV por TNT Sports Premium mientras que vía streaming a través de la plataforma HBO Max.

Posible formación de Colo Colo

Fernando Ortiz prepara un equipo alternativo para enfrentar a los hispanos, con Vozinha en el arco. La probable formación del Cacique sería: Vozinha; Bruno Torres, Iván Román, Alonso Olguín; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Rodrigo Catalán, Erick Wiemberg; Marcos Bolados, Maximiliano Romero y Francisco Marchant.