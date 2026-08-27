En medio de su peor crisis en la FIFA: Gianni Infantino pone los ojos en Colo Colo

El mandamás de la FIFA, Gianni Infantino puso sus ojos en Colo Colo en las últimas horas.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino sin duda que hoy en día vive una de sus peores crisis como mandamás de esta asociación y todo esto tras lo que fue su fallido proyecto de vender parte de los derechos comerciales del Mundial.

Esta situación sin duda que fue completamente rechazada por parte de la UEFA, quien tomó una firme postura de boicotear las competiciones FIFA a nivel de clubes y selecciones, en caso de concretarse dicho proyecto, que finalmente quedó en el olvido.

Ante este escenario, Infantino ha vivido su peor etapa al mando de la FIFA, en la que desde la UEFA y otras confederaciones buscan la forma de poder quitarlo de su cargo, en donde se prepara un posible denuncia penal al suizoitaliano por presuntas irregularidades sobre el proyecto ya mencionado.

Por esto, el mandamás de la FIFA ha estado en la palestra, en la que ya tiene claro a sus detractores y sus defensores, en donde en este último punto, desde Sudamérica han dado un respaldo a Gianni Infantino.

Infantino puso sus ojos en Colo Colo | Foto: Getty Images

A pesar de estar en el ojo del huracán, Infantino sigue dando que hablar por diversos temas en el mundo del fútbol, en donde en esta oportunidad puso sus ojos en Chile y puntualmente en Colo Colo.

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Infantino puso los ojos en Colo Colo

El suizoitaliano, Gianni Infantino puso su mirada en Colo Colo en las últimas horas y todo esto tras lo que fue el esperado debut del portero de Cabo Verde, Vozinha, quien tuvo su primera titularidad en lo que fue el triunfo del ‘Cacique’ por 3-0 ante Unión Española.

En su cuenta de Instagram, Infantino reposteó un post en el que aparece el portero caboverdiano, la que subió a sus historias, acompañado de un aplauso y citando a Vozinha.

Tras su actuación en el Mundial 2026, Gianni Infantino hizo lazos muy fuertes con el portero de 40 años que hoy milita en Colo Colo, a quien parece seguirle de muy cerca sus pasos tras lo que fue su gran desempeño en la cita mundialista.