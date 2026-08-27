Se confirma la lesión de Maximiliano Romero en Colo Colo: el tiempo que estará fuera

En las últimas horas se conocieron detalles de lo que es la lesión que sufrió Maximiliano Romero.

Colo Colo logró un tremendo triunfo en el cierre de la fase de grupos de la Copa Chile, en donde los ‘Albos’ se impusieron por 3-0 ante Unión Española y clasificaron como líderes de su gupo a la próxima fase del torneo.

En el ‘Cacique’ todo era alegría, ya que después de varias semanas de preparción, el portero de Cabo Verde, Vozinha pudo tener su debut con la camiseta de Colo Colo, en donde cumplió un buen desempeño ante todo el público que lo fue a ver.

Pero a pesar del buen resultado y el estreno del refuerzo estrella de Colo Colo, todo pasó a ser preocupación en el equipo de Fernando Ortiz y esto debido a las alarmas que encendió el goleador, Maximiliano Romero tras una fuerte molestia en su rodilla derecha.

En el ‘Popular’ claramente todo fue preocupación en estas últimas horas sobre la situación del delantero de Colo Colo, pensando en que podía quedar fuera de los próximos duelos del equipo, pero hace unos instantes, se conoció el detalle de su lesión.

Romero vivó momentos de tensión en Colo Colo | Foto: Photosport

Romero respira tranquilo en Colo Colo

Hace unos instantes, el periodista Cristián Alvarado informó en su cuenta de ‘X’ de los detalles de la lesión de Maximiliano Romero, los que no son alarmantes, pero que si lo dejarán fuera del próximo duelo de Colo Colo en la Liga de Primera.

Publicidad

“Maximiliano Romero sufrió una torsión en la rodilla derecha que le provocó una inflamación. El delantero de los albos se realizó los exámenes durante esta jornada. No es nada grave, pero está descartado para el partido ante Audax Italiano”, informó.

Con este pronóstico, se espera que Maximiliano Romero pueda estar fuera de las canchas, entre una a tres semanas, todo dependiendo de como se puede ir dando su evolución.

De esta manera, Fernando Ortiz respira con tranquilidad en Colo Colo, ya que en un principio se temía lo peor por la situación de Maximiliano Romero, la que no significará mayor problema para el plantel.

Publicidad