¿Gabriel Maureira o Vozinha?: Fernando Ortiz toma una importante decisión en el arco de Colo Colo

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz toma una importante decisión por el arco del 'Cacique'.

Colo Colo sigue sumando triunfos en lo que es esta temporada, en donde el ‘Cacique’ se mantiene firme en la Liga de Primera y además, entró a la fase final de la Copa Chile, tras vencer por 3-0 a Unión Española.

Esto sin duda que ha tenido más que satisfecho a Fernando Ortiz, el estratega argentino del ‘Popular’ que está más que contento con lo que ha sido el rendimiento que ha alcanzado Colo Colo en esta temporada.

En lo que fue el último duelo de Colo Colo, el portero de Cabo Verde, Vozinha tuvo su anhelado debut en el arco de los ‘Albos’, en donde el guardameta dejó buenas sensaciones en su estreno.

Con el debut de Vozinha, se abre la ventana al gran debate en Colo Colo de quien debe ser el portero titular del ‘Cacique’ para esta recta final del año, en la que el ‘Tano’ tendría clara su decisión para este 2026.

Vozinha fue titular en Colo Colo | Foto: Photosport

Ortiz toma una firme decisión en el arco

Según informó el periodista de DSports, Rodrigo López, el entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz tendría clara su decisión sobre la portería del ‘Cacique’ para lo que resta de temporada.

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¿Su decisión?: El ‘Tano’ tendría considerado a Vozinha para disputar lo que será la fase final de la Copa Chile, mientras que Gabriel Maureira se mantendría firme en la portería de Colo Colo en la Liga de Primera.

“Por lo que se dice de la planificación en el estadio Monumental, hoy Vozinha estaría jugando la Copa Chile con Colo Colo. El titular en el torneo sería Maureira”, informó.

De esta manera, Fernando Ortiz tendría claro su cronograma a seguir en el arco de Colo Colo, en la que le dará la oportunidad a ambos goleros de ser protagonistas en cada competencia.