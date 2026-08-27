Arturo Vidal fascinado con este jugador de Colo Colo: “Va para adelante como loco”

El volante de Colo Colo, Arturo Vidal está alucinado con este jugador del 'Cacique'.

Colo Colo ha tenido una gran temporada dentro de este 2026, en donde los ‘Albos’ gracias a Fernando Ortiz son líderes por un amplio margen de la Liga de Primera y además, se encuentran en la recta final de la Copa Chile, en donde van por ambos títulos.

En el ‘Cacique’ aún se sigue saboreando lo que fue su victoria dentro de la edición 200° del Superclásico del fútbol chileno, en donde Colo Colo venció por 2-1 a la Universidad de Chile en el Estadio Nacional.

En los últimos días, el volante y capitán del ‘Popular’, Arturo Vidal conversó con sus seguidores en su canal de ‘Kick’ y analizó lo que fue dicho compromiso, en el que llenó de elogios a Lautaro Pastrán, una de las grandes figuras del ‘Albo’.

“Lo que tiene Pastrán, él no es un jugador que recibe y eso pasa mucho en el fútbol europeo, la reciben ahí y ven a dos jugadores y se la tiran al central. Este (Pastrán) lo que tiene es que es un jugador que va para adelante como loco”, declaró.

Pastrán es elogiado por Vidal | Foto: Photosport

Concluyendo, Vidal puntualiza en las grandes características que posee Lautaro Pastrán, en la que junto a Leandro Hernández, los consolida como de los jugadores más encaradores dentro del equipo de Fernando Ortiz.

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“Si tiene a tres rivales, busca pasarse a los tres o busca una pared, pero es muy inteligente, Pastrán y el ‘Chino’ Hernández son jugadores muy importantes para nosotros”, cerró.

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