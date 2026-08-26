Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
Copa Chile

Copa Chile: Colo Colo aplasta a Unión Española y Vozinha debuta con el arco en cero

El arquero caboverdiano debutó sin contratiempos en el arco del Cacique, que goleó 3-0 a los hispanos por Copa Chile.

¡Debutó Vozinha!
© Photosport¡Debutó Vozinha!

Colo Colo cerró su participación en la fase de grupos de la Copa Chile con una contundente victoria por 3-0 sobre Unión Española en el Estadio Nacional. El Cacique no tuvo mayores inconvenientes para imponerse ante los hispanos donde destacó el debut de Vozinha quien terminó con el arco en cero.

Maximiliano Romero abrió la cuenta para Colo Colo, pero posteriormente debió abandonar el terreno de juego por una lesión. El delantero argentino sufrió una dolencia en la rodilla y tuvo que ser reemplazado, encendiendo las alarmas en el cuerpo técnico y entre los hinchas de cara a los próximos desafíos, más considerando que Javier Correa arriesga una suspensión por su gesto en el Superclásico.

+ Seguinos en
Josima Dias debutó en el arco de Colo Colo (Photosport).

Josima Dias debutó en el arco de Colo Colo (Photosport).

Los otros dos goles del Cacique fueron obra de Marcos Bolados y Felipe Raipán. Bolados volvió a ser titular después de varios meses de ausencia por lesión y respondió a la confianza de Fernando Ortiz con una anotación, mientras que Raipán se encargó de completar la goleada en el cierre del compromiso.

Con este resultado, Colo Colo terminó como líder del Grupo E y clasificó a los octavos de final de la Copa Chile. En la próxima ronda, el Cacique deberá enfrentarse a Audax Italiano en una llave que se disputará en partidos de ida y vuelta.

Ver también

Sale a la luz la arenga de Fernando Ortiz en el Superclásico: “Hagan callar a esa gente, siléncienlos”

Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones