Copa Chile: Colo Colo aplasta a Unión Española y Vozinha debuta con el arco en cero

El arquero caboverdiano debutó sin contratiempos en el arco del Cacique, que goleó 3-0 a los hispanos por Copa Chile.

Colo Colo cerró su participación en la fase de grupos de la Copa Chile con una contundente victoria por 3-0 sobre Unión Española en el Estadio Nacional. El Cacique no tuvo mayores inconvenientes para imponerse ante los hispanos donde destacó el debut de Vozinha quien terminó con el arco en cero.

Maximiliano Romero abrió la cuenta para Colo Colo, pero posteriormente debió abandonar el terreno de juego por una lesión. El delantero argentino sufrió una dolencia en la rodilla y tuvo que ser reemplazado, encendiendo las alarmas en el cuerpo técnico y entre los hinchas de cara a los próximos desafíos, más considerando que Javier Correa arriesga una suspensión por su gesto en el Superclásico.

Josima Dias debutó en el arco de Colo Colo (Photosport).

Los otros dos goles del Cacique fueron obra de Marcos Bolados y Felipe Raipán. Bolados volvió a ser titular después de varios meses de ausencia por lesión y respondió a la confianza de Fernando Ortiz con una anotación, mientras que Raipán se encargó de completar la goleada en el cierre del compromiso.

Con este resultado, Colo Colo terminó como líder del Grupo E y clasificó a los octavos de final de la Copa Chile. En la próxima ronda, el Cacique deberá enfrentarse a Audax Italiano en una llave que se disputará en partidos de ida y vuelta.