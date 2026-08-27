El ex futbolista, Dante Poli no aprobó para nada el debut de Vozinha en el arco de Colo Colo.

Colo Colo cerró su participación dentro de la fase de grupos de la Copa Chile con una sólida victoria por 3-0 ante Unión Española, la que le permitió a los dirigidos por Fernando Ortiz clasificar como primeros de su grupo a la fase final.

Tras lo que fue este duelo, el ex futbolista Dante Poli tomó la palabra en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro para comentar lo que fue el estreno de Vozinha en el arco del ‘Popular’, en el que no quedó para nada conforme con su debut.

“A mí no me gustó, hay tres jugadas calificables para él, me gustó como salió jugando, desde la tranquilidad. No me gustó cuando salió a buscar un centro, yo creo que se equivoca y canchereó, cuando salió con un brazo y termina chocando”, partió señalando Poli.

Siguiendo en aquello, el hoy comentarista puntualizó en lo que fue el gran error que cometió el portero caboverdiano, en lo que fue un tiro libre de Unión Española, en donde se lo vio muy poco seguro.

Poli comentó el estreno de Vozinha | Foto: Photosport

“Después, cuando la pisa, pero es parte de su repertorio, me da la impresión que juega bien con los pies, pero yo creo que es más accidental. Lo que no me gustó, fue lo del tiro libre, la doble atajada, cuando se repone después del error, pero la técnica con la que lo ejecutó, no me pareció tan bien”, declaró.

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Poli mantiene su confianza en Maureira

Concluyendo, Poli dejó en claro que no aprobó de buena forma el debut de Vozinha y que tras este partido, Gabriel Maureira no corre peligro y seguirá siendo el portero titular de Colo Colo.

“Si yo tuviera que calificar el debut de Vozinha desde lo técnico y las cosas muy puntuales, sin ser tan atacado, no tiene el check para mí hacía arriba. Maureira en ese aspecto, no corre peligro”, cerró.