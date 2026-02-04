En Colo Colo se alistan para su segundo partido por la Liga de Primera 2026 luego de la derrota por 3-1 en su visita ante Deportes Limache en Valparaíso. Ahora, los albos serán locales ante Everton de Viña del Mar.

Este partido está programado para el sábado 7 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio Monumental, donde el Cacique quiere dar vuelta la página y recuperarse del bochorno en el debut.

Para aquello, el cuestionado entrenador Fernando Ortiz tiene una gran noticia, pues podrá contar con una de las figuras del equipo que no estaba disponible para la primera fecha.

Se trata del delantero argentino Javier Correa, quien cumplió un partido de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, sanción que arrastraba desde el cierre del torneo anterior.

Cabe recordar que el cordobés fue el goleador del equipo la temporada pasada, en la que disputó 35 partidos y convirtió 17 goles, más cuatro asistencias.

Javier Correa está listo para ser considerado en Colo Colo. (Foto: FocoUy/Photosport)

Ahora el técnico argentino tiene otro problema, que es cómo armará el ataque de Colo Colo frente a los Oro y Cielo, pues debe elegir entre Correa o el refuerzo Maximiliano Romero, quien hizo el descuento contra Limache. También está la posibilidad que modifique la formación y juegue con dos delanteros.

Mientras que el futbolista que sigue al margen es el defensa uruguayo Javier Méndez, quien arrastraba dos fechas de castigo desde la final charrúa con Peñarol. Todavía le resta un partido de suspensión.

En síntesis