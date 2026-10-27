En Colo Colo darían una tremenda sorpresa con su vestuario para la próxima temporada, incursionando en un nuevo tono.

Un medio especializado en el mundo del vestuario deportivo filtró el secreto mejor guardado de Colo Colo para la próxima temporada, donde el Cacique sorprendería a sus hinchas con un nuevo tono en su indumentaria.

Se trataría de la tercera equipación, que vendría a reemplazar la camiseta de color plata que se estrenó este segundo semestre en conmemoración de los 35 años de la obtención de la Copa Libertadores 1991.

Según el portal Footy Headlines, “Colo Colo recibirá la primera equipación morada en la historia del club”. Incluso, dieron a conocer la paleta del tono que se utilizaría para teñir esta prenda, que corresponde más bien a un púrpura.

Paleta del púrpura que tendría la tercera camiseta de Colo Colo 2027. (Foto: Footy Headlines)

Esto será una verdadera revolución en los casi 102 años de historia del cuadro popular, pues se sabe que sus colores característicos son el blanco y negro, al que constantemente se suma el rojo en las terceras equipaciones.

Pero en los últimos años la marca deportiva Adidas, que viste a los albos, ha experimentado con el tercer uniforme del Cacique, tal como ocurrió en 2022 y 2024 con una camiseta dorada o en 2025 con la camiseta tricolor.

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Cabe recordar que hasta el momento sí se han visto tonos similares en la indumentaria de arquero de Colo Colo, como el que ha usado esta campaña el juvenil Gabriel Maureira.

En síntesis