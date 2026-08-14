En su próximo partido de local, Colo Colo estrenará la tercera camiseta para la temporada 2026-2027, la cual ya se había filtrado.

En Colo Colo se alistan para lo que será el partido del domingo contra O’Higgins de Rancagua en el Estadio Monumental, donde el Cacique vuelve a casa después de dos duelos de visita, en los que salió victorioso.

El líder de la Liga de Primera 2026 quiere seguir estirando su distancia que por ahora es de 12 puntos sobre su escolta, Universidad de Chile, aunque al frente tiene un complicado rival que necesita recuperar terreno en el torneo.

Para esta ocasión, en Macul preparan una gran sorpresa para los hinchas albos, pues estrenarían una nueva camiseta, que corresponde al tercer uniforme para la temporada 2026-2027.

Así lo adelantó el portal Dale Albo, quienes aseguraron que en este partido contra el Capo de Provincia se lanzará este kit, el que se había filtrado hace un mes.

Se trata de una camiseta de color gris con un patrón que imita el plateado de la Copa Libertadores que consiguió el cuadro popular en 1991, con detalles en color negro, como la marca deportiva, sponsors y dorsales.

En la zona posterior del cuello hay un símbolo estampado con la frase “la copa se mira y se toca”, en homenaje a los 35 años del título continental.

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Como novedad, el escudo aparecerá en dos tonos, blanco y negro, para seguir la estética de esta prenda. Mientras que el short también sería de estos colores: blanco con detalles negros.

(Foto: Kamil Berberler)

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs. O’Higgins?

El partido de Colo Colo contra O’Higgins se disputa el domingo 16 de agosto a las 17:30 horas en el Estadio Monumental, válido por la fecha 19 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis