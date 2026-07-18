Colo Colo visita a Millonarios en la 'Noche Embajadora', donde el Cacique se presentó con una nueva combinación en la indumentaria.

Este sábado Colo Colo enfrenta a Millonarios de visita en Bogotá, donde el Cacique fue invitado a la ‘Noche Embajadora’ en el marco de los 80 años del equipo colombiano.

Con este compromiso, el cuadro popular también cierra la intertemporada que aprovechó de hacer en tierras cafeteras durante esta última semana, pues el próximo viernes se reanuda la Liga de Primera 2026.

Los albos se presentaron con formación titular esta jornada en el Estadio El Campín, pero lo que más llamó la atención fue la combinación en el uniforme de los dirigidos por Fernando Ortiz.

Esto porque Colo Colo se tuvo que presentar con indumentaria alternativa, ya que Millonarios estrenó camiseta blanca, pantalón y medias negras.

Y para no repetir ninguno de estos colores, en el Cacique tuvieron que mezclar las prendas, usando la camiseta negra de la tricota de visita, y el short blanco y las calcetas rojas de su tercera equipación.

Así se presentó Colo Colo al amistoso con Millonarios. (Foto: @colocolooficial)

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El recuerdo para los más nostálgicos

Esto hizo que a simple vista esta tenida le trajera algún recuerdo a los más nostálgicos, quedando similar a la que ocupó Colo Colo ante Olimpia en la final ida de la Copa Libertadores 1991 en Asunción, Paraguay.

El uniforme de Colo Colo en su visita a Olimpia en 1991.

¿Dónde ver el partido de Millonarios vs. Colo Colo?

Este partido está siendo transmitido en Chile de forma exclusiva a través de la plataforma de streaming Disney+ Premium.

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En síntesis