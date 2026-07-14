Una página especializada en camisetas de fútbol dio a conocer el nuevo diseño que preparó Adidas para Colo Colo en homenaje a la Copa Libertadores.

En Colo Colo estarían listos para lanzar su tercera camiseta para el segundo semestre de este 2026, que será un uniforme completo como alternativa a la indumentaria blanca y la segunda equipación de color negro.

Así al menos se puede apreciar en las fotografías que filtró la página especializada ‘Kamil Berberler’ que hace seguimiento a las novedades respecto a las indumentarias de fútbol a nivel mundial.

Ellos tuvieron acceso a las fotografías de la que sería la nueva camiseta del Cacique, que para sorpresa de todos viene en un tono gris con emula un bañado en plata.

Esto hace referencia a la Copa Libertadores que tiene en sus vitrinas el cuadro popular, la que consiguió en 1991, siendo hasta ahora el único equipo chileno en lograr este título internacional.

Es más, en la parte posterior del cuello la camiseta trae un símbolo con el número 91 que incluye la frase: “La copa se mira y se toca”.

Otra novedad es que el escudo será bicromático, usando los mismos colores de la camiseta, donde el negro está en los detalles, como la marca Adidas, las líneas en los hombros y el main sponsor.

Publicidad

Completando este uniforme, el short se ve que es blanco con los mismos detalles en negro y las calcetas también serían blancas.

Esta camiseta vendría a reemplazar a la tercera equipación que fue lanzada en estas mismas fechas el año pasado y que era tricolor, la que esta temporada se usó en un partido por la Copa de la Liga en el primer semestre.

Mira las FOTOS a continuación:

Publicidad

En síntesis

Colo Colo lanzará una tercera camiseta gris que emula un bañado en plata.

lanzará una que emula un bañado en plata. El diseño homenajea la Copa Libertadores de 1991 con el número 91 en el cuello.

con el número 91 en el cuello. La página Kamil Berberler filtró las fotos de la nueva indumentaria de Adidas.