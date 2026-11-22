Un sitio especializado en indumentarias deportivas reveló el diseño de la camiseta titular de Colo Colo para la próxima temporada.

Hay novedades para los hinchas más ansiosos de Colo Colo respecto a la nueva camiseta para la temporada 2027, donde el Cacique vuelve a la Copa Libertadores y defenderá el título conseguido en la Liga de Primera 2026.

Si bien todavía no se culmina el año, un sitio especializado en indumentarias deportivas filtró la que sería la nueva prenda del cuadro popular. Se trata de Footy Headlines, que esta vez lo hizo de la mano de la predicción de Studio Köbö.

En una nota dedicada especialmente a esta equipación, compartieron imágenes del adelanto basándose en los catálogos de Adidas e información a la que tuvieron acceso.

La nueva camiseta tendría como gran novedad el regreso del cuello polo, que los albos no ocupaban desde el 2022 y que esta vez sería en homenaje a la gira de Colo Colo por Europa en mayo de 1927, siendo el primer equipo chileno en jugar en el Viejo Continente.

De aquello se van a cumplir 100 años, viaje que quedó impregnado en la historia colocolina por el fallecimiento de su primer capitán y fundador, David Arellano, a causa de una trágica lesión en el partido contra el Real Unión Deportiva de Valladolid en España.

La tricota filtrada mantiene el contraste del blanco con los detalles en negro, tanto en el logo como en las típicas líneas de la marca alemana en las mangas.

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La mayor revolución sería la tela, pues por primera vez traería la tecnología Climacool+ para la versión jugador.

Mira la FOTO a continuación:

Esta es la predicción de la nueva camiseta de Colo Colo para el 2027. (Foto: Studio Köbö)

Cabe recordar que en octubre Footy Headlines también había filtrado el color de la que sería la tercera equipación de Colo Colo para 2027, que sorpresivamente estaría teñida de púrpura.