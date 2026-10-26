En el Cacique ya pudieron conocer la complejidad de la lesión del joven atacante provocada por ina fuerte infracción ante Palestino.

En Colo Colo tienen una sensible baja por lo menos para el próximo partido contra Universidad de Concepción, luego de la lesión que sufrió Leandro Hernández en el empate 1-1 contra Palestino.

El joven atacante recibió una fuerte infracción de Dilan Zúñiga en los descuentos del partido que se disputó el domingo en el Estadio Santa Laura, frenando así un contragolpe de los albos.

El agresor recibió tarjeta roja directa de parte del árbitro Piero Maza, pero el daño ya estaba hecho en la parte baja de la pierna del futbolista de 21 años.

Según las primeras informaciones, la zona afectada fue el peroné de la extremidad izquierda, incluso el canterano tuvo que ser trasladado a un centro asistencial por el dolor.

En tanto este lunes, el periodista Cristián Alvarado de Radio ADN dio a conocer más detalles de lo sucedido con Hernández, confirmando un esguince de peroné.

Con esto, queda automáticamente descartado para el próximo partido del cuadro popular, que será el próximo viernes ante el Campanil en el Estadio Monumental, por la fecha 26 de la Liga de Primera 2026.

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“Leandro Hernández sufrió un esguince en la zona del peroné del pie izquierdo. En lo inmediato, el delantero de Colo Colo quedó descartado para el duelo ante la Universidad de Concepción”, informó el reportero.

Captura de la publicación de Cristián Alvarado en X.

Una baja en el peor momento

Sin duda que es una baja sensible para el entrenador Fernando Ortiz, tratándose de un titular y que ahora más que nunca necesita tener a todos los jugadores a disposición, para retornar a la senda del triunfo luego de cuatro partidos sin saber de victorias.

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Es más, Colo Colo de tener 16 puntos de ventaja en la cima del torneo pasó a tener solo siete, siendo acechado por Universidad de Chile cuando quedan cinco fechas para el final.