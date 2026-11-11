El ídolo de Colo Colo se refirió a la situación que está atravesando el actual capitán del equipo, que todavía no resuelve su renovación.

En Colo Colo el gran tema por estos días es lo que pasará con el capitán Arturo Vidal, quien termina contrato en diciembre y todavía no hay conversaciones para definir su futuro, en una relación que está quebrada con la dirigencia de Blanco y Negro.

Esto pese a la obtención del título en la Liga de Primera 2026, donde el King fue parte fundamental del gran objetivo de esta temporada.

En medio de esta crítica situación, sacó la voz uno de los máximos referentes del cuadro popular, el también ídolo Esteban Paredes, quien criticó el actuar de la dirigencia alba.

“Eso que están diciendo algunos dirigentes, que todos son iguales, para mí no es así. Arturo es uno más del plantel, pero yo creo que lo que pasó con él fue una falta de respeto. Lo dije en su momento: un jugador de la talla de él ha tenido que esperar hasta el último momento para que renueve. Es algo que no me parece”, parrtió diciendo en conversación con Tipster.

En esa línea, dio a conocer lo que cree que pasará, donde teme que Vidal se vaya del club al término de su contrato.

“Mirándolo desde el lado futbolístico, Colo Colo tiene que blindarlo, protegerlo y darle un año más de contrato, o dos. No sé cuánto exigirá él también, pero creo que vamos a perder a Arturo. Yo creo que no debería ser así”, expresó Paredes.

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El goleador histórico de Primera División, también señaló que quizás no le quieran renovar por sus potentes declaraciones.

“Por sus declaraciones, quizás no lo renueven. Pero él siempre va al frente y quiere decir la verdad, y eso se agradece un montón”, destacó el Tanque.

El evidente distanciamiento entre Arturo Vidal y Aníbal Mosa en Colo Colo. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

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En síntesis