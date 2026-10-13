El exgoleador sorprendió al poner sobre la mesa un DT para asumir en La Roja: "Lleva mucho tiempo dirigiendo".

La búsqueda del próximo entrenador de la Selección Chilena sigue generando un amplio debate, y mientras el resto de las selecciones ya se arman rumbo al Mundial 2030, La Roja sigue sin un proyecto definitivo. Por ahora, son varios nombres los que suenan en Quilín, entre ellos Manuel Pellegrini, Gustavo Álvarez y Gustavo Quinteros, quien incluso habría sostenido reuniones con la ANFP.

Uno que alzó la voz para proponer un nombre para la banca de Chile, fue Esteban Paredes. El exdelantero que integró las listas mundialistas de Sudáfrica 2010 7 Brasil 2014, sorprendió al proponer un perfil poco esperado. El ídolo de Colo Colo no tuvo reparos en postular a Marco Antonio Figueroa para asumir la banca del combinado nacional.

Durante su participación en el programa Tipster, el máximo goleador histórico del fútbol chileno destacó el carácter del exdelantero para conducir a La Roja en un nuevo proceso. “Tienes que tener un técnico con personalidad. El ‘Fantasma’ (Marco Antonio Figueroa) tiene personalidad, mucho tiempo dirigiendo, podría ser una opción”, sostuvo Paredes.

El Fantasma, el candidato de Esteban Paredes para la Selección Chilena (Photosport).

¿Gallardo, Álvarez o Sampaoli?

Consultado por una alternativa internacional, el exgoleador albo no tuvo dudas: “Me hubiese gustado que hubiese estado acá con nosotros Marcelo Gallardo”, expresó Paredes, quien también se refirió a la opción del exentrenador de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez.

“No sé si sería lo ideal, (salir campeón con Huachipato) es un gran mérito, pero yo iría por alguien con más experiencia”, comentó.

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Por último, Paredes reaccionó con una frase irónica cuando le plantearon la posibilidad de un eventual regreso de Jorge Sampaoli a la banca de La Roja. “¿Me estai hueveando?”, respondió el ídolo de Colo Colo, dejando clara su sorpresa ante esa alternativa.

El candidato de Esteban Paredes para La Roja