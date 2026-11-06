Fernando Ortiz lanza fuerte frase tras comparación con Esteban Paredes en Colo Colo: “Una mentira…”

Colo Colo está a un paso de conquistar la estrella 35 de su historia. Los albos visitarán este domingo a Ñublense en Chillán con la posibilidad de coronarse campeones del fútbol chileno si consiguen una victoria. En la previa del trascendental partido, el técnico Fernando Ortiz enfrentó una pregunta que lo invitó a recordar una de las frases más célebres de Esteban Paredes.

En conferencia de prensa, un periodista le recordó al entrenador que el histórico goleador albo solía transmitir confianza antes de los partidos importantes con un categórico “no vamos a perder”. Incluso, mencionó que esa actitud era valorada por los hinchas, y le preguntó si podía repetir la frase o asegurar que Colo Colo ganará este domingo.

Sin embargo, el técnico argentino tomó distancia de las declaraciones de Paredes y explicó por qué prefiere no anticipar un resultado. “Son distintas personalidades, a mí no me gusta decir algo que no pueda tener en el futuro. Después de esas palabras, suceda, no suceda, lo que diga, hoy en día, te juegan en contra. Entonces, yo no puedo predecir nada”, respondió.

Ortiz marcó distancia con Paredes (Photosport).

La promesa de Fernando Ortiz para buscar la estrella 35

Aunque evitó garantizar una victoria ante Ñublense, Ortiz sí quiso entregar un mensaje de compromiso a los hinchas de Colo Colo, en una semana marcada por la expectativa de una posible celebración del título.

“Yo sí puedo garantizar que el equipo va a dejar la vida para sacar un resultado, eso no tengo ningún tipo de duda, pero decir un resultado que después luego puede llegar a decir otra cosa, hablaría de mí persona una mentira sobre la gente”, sentenció.