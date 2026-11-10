Esteban Paredes se mofa de Diego Rivarola y la U tras el título de Colo Colo: “Si quieren ser un equipo grande…”

El ídolo del 'Cacique', Esteban Paredes le pegó este duro palo al ídolo de la Universidad de Chile, Diego Rivarola.

Colo Colo sigue gozando de lo que es la obtención de un nuevo título en el fútbol chileno, en el que los ‘Albos’ alcanzaron su estrella 35 tras su victoria por 2-1 ante Ñublense de Chillán, en la que se alzaron como los mejores del país en esta temporada.

Sobre esto, el ídolo ‘Albo’, Esteban Paredes tomó la palabra para hablar en el programa ‘Tipsters’ de lo que fue este nuevo logro para Colo Colo, el que lo tiene más que contento y en el que aprovechó de dejar un duro palo para los hinchas de la Universidad de Chile.

“¿Cómo vamos a estar? Súper bien, amigazo. Nuevamente Colo Colo salió campeón, feliz con la 35 y ahora somos más hinchas de Colo Colo, nada más que decir, jajajá”, partió ironizando Paredes.

Agregando a esto, el histórico goleador del ‘Cacique’ sacó al baile al ídolo de la Universidad de Chile, Diego Rivarola tras lo que fueron sus dichos hace unos días, los que han generado un intenso debate en el fútbol nacional.

Colo Colo sigue celebrando el título | Foto: Photosport

“Yo le pregunto a los jugadores de la U: ¿Quieren salir campeón o me van a responder lo que dice Rivarola? Las palabras son un poquito de vender humo”, declaró.

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Finalmente, Paredes dejó en concreto que conoce como es Diego Rivarola con sus opiniones sobre la Universidad de Chile y en la que indica que un equipo grande siempre tiene que luchar por salir campeón.

“Nosotros conocemos a Diego como es y es muy hincha de la U, no es necesario que lo repita varias veces porque la gente ya lo sabe. Ahora el tema de las copas, si quieren ser un equipo grande, tienen que salir campeones, es obvio”, cerró.