Recién comenzó la Liga de Primera 2026 y en el entorno de Colo Colo ya se habla de una posible salida del entrenador Fernando Ortiz, luego de un paupérrimo debut en el torneo y sin poder ganar en la pretemporada.

Si bien el técnico argentino fue ratificado por el directorio de Blanco y Negro para este año y el presidente Aníbal Mosa lo respaldó recientemente, en la cancha es poco y nada lo que ha mejorado el equipo, que viene de un centenario para el olvido.

Es más, desde su llegada en septiembre, ha dirigido 10 partidos oficiales y solo ha conseguido cuatro triunfos, un empate y cinco derrotas. Esto da un rendimiento del 43,3%.

En el directorio de ByN se acrecentan los rumores respecto a una salida antes de tiempo del Tano Ortiz, incluso la fecha de tope sería el Superclásico contra Universidad de Chile, programado para el domingo 1 de marzo por la quinta fecha del torneo.

El monto que debe pagar Colo Colo para despedir a Fernando Ortiz

Pero despedir al DT de 48 años no le saldría gratis al cuadro popular. Según información del periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, existe una cláusula de revisión de su contrato al término de la primera rueda, que de ejecutarse tendrían que indemnizarlo con 300 mil dólares.

Mientras que si deciden rescindir el contrato antes de aquella ventana, tendrían que entrar a negociar directamente con el exfutbolista, quien tiene contrato hasta el 31 de diciembre de este 2026.

El monto descrito anteriormente es incluso mayor a lo que acordó Colo Colo con su último fichaje, que es el volante Álvaro Madrid, por quien pagó 200 mil dólares a Everton de Viña del Mar.

