Anoche Colo Colo perdió su invicto de 16 partidos sin saber de derrotas por el Torneo Nacional, el que arrastraba desde el 2024 cuando se coronó campeón. Esta vez el verdugo fue O’Higgins de Rancagua, que se impuso por 1-0 en el Estadio Monumental.

El Capo de Provincia dio la sorpresa en el cierre de la segunda fecha de la Liga de Primera 2025, mientras que en los albos se encendieron las alarmas por una nueva lesión de su mayor figura.

Se trata de Arturo Vidal, quien volvió a jugar después de tres partidos luego de superar una lesión muscular en el sóleo, siendo la gran novedad en el equipo que dirige Jorge Almirón.

Pero el King solo pudo jugar hasta los 65 minutos, debido a que presentó una nueva dolencia, esta vez en el isquiotibial, la cual tendrá que ser estudiada.

La frase de Arturo Vidal para referirse a su nueva lesión en Colo Colo

Tras el duelo en Macul, el volante de 37 años atendió a los medios de comunicación en zona mixta para referirse a este tropiezo. Pero también sorprendió con una frase al mejor estilo de Francisco Huaiquipán, la que se viralizó rápidamente en redes sociales.

Al ser consultado por un reportero por cómo estaba la pierna, el ex Barcelona contestó “está en la casa”, haciendo referencia a su novia y recordando las célebres líneas del exfutbolista que también supo vestir la camiseta del Eterno Campeón a inicios de los 2000.

Aunque al hablar seriamente, indicó lo siguiente de esta nueva lesión: “Me sentí muy bien durante el partido, pero al final, en la última jugada donde me estiré, se me apretó un poco (el isquiotibial) y preferí salir”.

“Es raro, porque me venía cuidando de otra lesión que tenía, llegué bien al partido, me sentí súper cómodo en el primer tiempo, pero luego sufrí la molestia. Ya empiezo a dudar cada vez que me pasa algo así. Espero recuperarme lo antes posible”, completó.

Mira a continuación el VIDEO protagonizado por Arturo Vidal: