En julio del presente año, Francisco Huaiquipán sorprendió a todos sus seguidores en redes sociales luciendo muy diferente a como se le vio en sus últimas apariciones públicas y, por ende, muy distinto a cómo se veía jugando por Colo Colo.

Pareciera que el ‘Huaiqui’ se está acostumbrando a los cambios de looks repentinos ya que hoy, casi cuatro meses después de aquel episodio, volvió a impactar a todos con su nuevo aspecto.

El ‘Toqui de La Legua’ sigue haciendo de las suyas en el fútbol amateur en la Región de O’Higgins. En un video viralizado en redes, se ve claramente el nuevo look del exjugador albo.

Esta vez, el otrora delantero del Popular luce con una barba blanca y un pelo más largo de lo habitual. En el registro, envía un saludo diciendo: “hola, chuquillos, habla el Huaiqui. Quiero mandarles un saludo a los GB de la Angelmó de San Bernardo”.

Actualmente, Francisco Huaiquipán hace de las suyas en el Torneo Regional de Clubes en la región de O’Higgins, defendiendo los colores del club CEA Martínez.

Así luce en la actualidad Francisco Huaiquipán