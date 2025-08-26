En Colo Colo se preparan para el Superclásico 198 del fútbol chileno, donde este fin de semana enfrentarán a Universidad de Chile en el Estadio Monumental, por la fecha 22 de la Liga de Primera 2025.

El Cacique llega en uno de los momentos deportivos más complejos de los últimos años, donde acaba de asumir la dupla técnica interina conformada por Hugo González y Luis Pérez tras la salida de Jorge Almirón, mientras que la dirigencia busca al nuevo entrenador.

Los albos no ganan desde hace seis partidos y vienen de un amargo empate sin goles contra Palestino el pasado viernes en La Cisterma, donde debutó la dirección técnica provisoria.

Si bien esta es primera vez que dirigen juntos al primer equipo, tanto Lucho Pérez como Hugo González ya habían tenido interinatos anteriormente, donde el recuerdo en los Superclásicos no es bueno.

Entre ambos suman un 25% de rendimiento ante la U, con cuatro partidos dirigidos, un triunfo y tres derrotas.

Las goleadas que sufrió Luis Pérez con Colo Colo

Luis Pérez que actualmente se encontraba a cargo de la Sub 14 de Colo Colo, tiene en el recuerdo haber dirigido en tres Superclásicos, con una victoria y dos caídas muy abultadas, todo en el Torneo de Apertura 2012.

La primera caída fue por 5-0 el 29 de abril en el Estadio Nacional, válido por la fecha 14 de aquel campeonato, que hasta el día de hoy es la mayor goleada que le ha propinado la U al cuadro popular.

Luego se volvieron a ver las caras en las semifinales del Torneo de Apertura. En la ida ganó Colo Colo por 2-0 en el Estadio Monumental a puertas cerradas, pero en la revancha los azules dieron vuelta la llave con otra goleada, esta vez por 4-0 en el coliseo de Ñuñoa.

Luis Pérez tras la goleada que le propinó la U a Colo Colo en 2012. (Foto: Andrés Piña/Aton-Photosport)

Mientras que Hugo González, que se encontraba al mando de la Sub 16, también alcanzó a dirigir en un Superclásico. Este fue el 5 de mayo del 2013 en la fecha 14 del Torneo de Transición, que terminó en derrota por 3-2 en el Estadio Nacional.

Para peor, Colo Colo no gana un Superclásico desde julio del 2022, hace más de tres años, cuando venció por 3-1 al elenco estudiantil en Talca.

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico 198?

El Cacique recibirá al sublíder del torneo este domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental, con un aforo de 38 mil espectadores, sólo público del equipo local.